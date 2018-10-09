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Спортсмен из Казахстана стал чемпионом мира по рукопашному бою

Спорт

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла второе место

Кишинёв, 9 октября 2018, 07:23 — REGNUM  Старший лейтенант Вооруженных сил Казахстана Вадим Федосеев стал чемпионом мира по рукопашному бою в весовой категории до 70 кг, сообщили 9 октября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В чемпионате, который проходил в Кишиневе, приняли участие 122 спортсмена из 26 стран мира. В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла второе место. На первом месте — Россия, на третьем — Молдавия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на чемпионате мира по рукопашному бою среди женщин, который проходил в Туле, в весовой категории до 65 кг первое место заняла спортсменка из Казахстана Зарина Канафина.

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