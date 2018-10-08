Получившие травмы Лунёв и Ерохин отправились в расположение сборной России

Москва, , 13:32 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв и Александр Ерохин, получившие травмы в матче с «Краснодаром», отправились в расположение сборной России. Об этом 8 октября сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что у Лунёва была проблема с мышцей бедра, а у Ерохина — с боковой связкой. Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак выразил сомнение относительно участия обоих игроков в ближайших матчах российской команды.

Напомним, 8 октября сборная России начинает сбор в Новогорске для подготовки в матчам против Швеции и Турции в рамках Лиги наций.

Матч со Швецией состоится 11 октября в Калининграде, игра с Турцией — 14 октября в Сочи.

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