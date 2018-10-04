«Арсенал» разгромил «Карабах» во втором туре Лиги Европы

Баку, , 21:48 — REGNUM 4 октября на «Бакинском олимпийском стадионе» был разыгран матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Карабах» и «Арсенал». Противостояние завершилось крупной победой «канониров» со счетом 3:0.

Первый мяч в дебюте матча забил центральный защитник национальной сборной Греции Сократил Папастатопулос, замкнув передачи Начо Монреаля — 0:1. В начале второй половины Эмиль Смит-Роу забил свой первый гол за лондонскую команду — 0:2. В конце матча Маттео Гендузи довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Карабах"/"Арсенал»)

Удары 8/7

Удары в створ ¾

Владение 48%/52%

Фолы 4/6

Угловые 5/4

Набрав 6 очков после двух туров «Арсенал» поднялся на первую позицию. «Карабах» без очков идет на последнем месте группы Е.

Стартовые составы на матч:

«Карабах»: Вагнер, Медведев, Аголи, Жезничак, Гусейнов, Гараев, Мичел, Мадатов, Зубир, Озобич, Эмегара.

«Арсенал»: Лено, Сокротис, Холдинг, Монреаль, Эль-Ненни, Гендузи, Колашинац, Лихштайнер, Ивоби, Уэлбек, Смит-Роу.

Главный арбитр матча: Давиде Масса.

Предупреждения: Медведев — 33, Холдинг — 43.

Голы: Сократис 4 — 0:1, Смит-Роу 53 — 0:2, Гендузи 80 — 0:3.