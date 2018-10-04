Москва, , 14:46 — REGNUM Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что продолжит карьеру. Об этом 4 октября он написал на своей странице в Instagram.

«Решение принято. Огромную роль в его принятии сыграли мои близкие и, конечно, вы — мои болельщики. Спасибо вам огромное за поддержку! Увидимся на Кубке мира», — написал Шипулин.

Отметим, что в июле спортсмен заявил, что не знает, будет ли продолжать профессиональную карьеру. В августе глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Шипулин тренируется индивидуально.

Напомним, Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в составе сборной России в эстафете. Также на его счету золото чемпионата мира — 2017 в эстафете, три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира, а также ьронза Олимпиады-2010 в Ванкувере.

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