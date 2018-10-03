Хоккейный турнир Student Hockey Challenge стартовал в Красноярске

Красноярск, , 09:24 — REGNUM В городе Красноярске, который в марте 2019 года примет XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду, стартовал Международный студенческий хоккейный турнир Student Hockey Challenge.

Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции красноярской Универсиады, церемония открытия турнира по хоккею состоялась 2 октября 2018 года, в этот же день прошли первые матчи группового этапа. В 11:00 по местному времени на лёд крытого катка «Первомайский» вышли команды университета Florida Gulf Coast University (США) и Барнаульского юридического института МВД России (БЮИ) «Динамо». Победу одержали барнаульские хоккеисты со счётом 7:1.

Следующий поединок — между командами «СХЛ Запад» (Россия) и UK Praha (Чехия) — начался в 14:30. Игра завершилась поражением UK Praha со счетом 1:5.

В 16:00 в «Кристалл Арене» на лёд вышли команды двух вузов — University of Mateja Bela (Словакия) и Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина (Россия). Словаки разгромили хоккеистов «Державы» со счетом 3:0.

На церемонии открытия Student Hockey Challenge зрителям показали лазерное шоу, посвященное зимней Универсиаде — 2019, а также представили команды, участвующие в турнире.

«Хочу отметить, что это первый турнир с участием восьми команд. Приехали только сильнейшие студенческие сборные. Эта встреча, прежде всего, следствие продуктивной работы между лигами. Я верю в профессионализм и уверен, что турнир в Красноярске пройдёт на очень высоком уровне», — сказал управляющий директор Студенческой хоккейной лиги России Антон Храмцов, выступивший на церемонии с приветственной речью.

По его словам, спортсмены, которые хорошо проявляют себя в игре, имеют возможность заключить профессиональные контракты и продолжить карьеру:

«Сейчас несколько игроков включены в качестве кандидатов в состав студенческой сборной России, и мы будем смотреть на них в течение сезона. Считаю, что наиболее талантливые игроки из студенческих клубов имеют хорошую возможность попасть на Студенческие игры».

В Красноярск на турнир приехал и президент Европейской университетской хоккейной лиги Ярослав Страка. Он подчеркнул, что восхищён красноярской «Кристалл Ареной».

«Хочу поблагодарить всех за работу. Я видел фотографии перед тем, как мы приехали, но не ожидал, насколько огромен объект. Это восхищает!» — отметил он.

После церемонии открытия на льду встретились сборные Российской студенческой хоккейной лиги «СХЛ Восток» и Американской университетской хоккейной лиги ACHA. Итогом финального матча первого дня соревнований стала победа российской сборной со счётом 4:1.

Сегодня, 3 октября, матчи группового этапа Student Hockey Challenge продолжатся.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Student Hockey Challenge — это одно из тестовых соревнований Универсиады — 2019.

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XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске в марте 2019 года. Участники Студенческих игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Подробности читайте в сюжете ИА REGNUM «Универсиада — 2019 в Красноярске».