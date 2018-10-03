«Бенфика» добилась минимальной победы над «АЕКом» во 2-м туре ЛЧ

Афины , , 00:01 — REGNUM 2 октября на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние между «АЕК» и «Бенфика» завершилось победой португальского клуба.

В дебюте матча скоростной форвард сборной Швейцарии Харис Сеферович вывел гостей вперед — 0:1. Через 9 минут Алейш Гримальдо удвоил преимущество португальского коллектива после передачи Пицци — 0:2. На 53-й минуте Виктор Клонаридис сократил отставание в счете — 1:2. На экваторе второй половины Клонаридис оформил дубль — 2:2. На 75-й минуте молодой перспективный полузащитник Алфа Семеду вновь вывел «Бенфику» вперед, забив из-за пределов штрафной площади — 2:3.

Статистика матча («АЕК"/"Бенфика»)

Удары 11/10

Удары в створ ворот 6/6

Процент владения 64%/36%

Угловые 8/4

Нарушения правил 8/8

Набрав первые три очка в этом розыгрыше Лиги Чемпионов «Бенфика» идет на 3-й позиции. «АЕК» без очков замыкает таблицу группы Е.

Стартовые составы на матч:

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Иконому, Чигринский, Хульт, Симоеш, Бакасетас, Клонаридис, Манталос, Галанополус, Понсе.

«Бенфика»: Влаходимос, Конти, Диас, Альмейда, Гримальдо, Фейса, Фернандеш, Пицци, Сальвио, Силва, Сеферович.

Бригада арбитров: Орель Гринфилд | Двир Шимон | Рой Хассан.

Желтые карточки: Диас — 8, Понсе — 34, Бакасетас — 40, Альмейда — 80, Гримальдо — 90+3.

Красные карточки: Диас — 45.

Забитые мячи: Сеферович 6 — 0:1, Гримальдо 15 — 0:2, Клонаридис 54 — 1:2, Клонаридис 64 — 2:2, Семеду 75 — 2:3.