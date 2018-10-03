«Шахтер» не смог удержать преимущество в два мяча в матче ЛЧ с «Лионом»

Лион, Франция, , 00:00 — REGNUM 2 октября на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние между «Лион» и «Шахтер» завершилось боевой ничьей со счетом 2:2.

Под занавес первой половины Жуниор Мораеш открыл счет, замкнув навес Исмаили — 0:1. В начале второго тайма бразильский форвард оформил дубль — 0:2. На 71-й минуте молодой французский форвард Мусса Дембеле сократил отставание ударом головы после прострела Набиля Фекира — 1:2. В следующей же атаке новичок «Лиона» Лео Дюбуа сравнял счет — 2:2. Вторую голевую передачу в свой актив записал Фекир.

Статистика матча («Лион"/"Шахтер»)

Удары 16/13

Удары в створ ворот 7/6

Процент владения 54%/46%

Угловые 2/2

Нарушения правил 11/13

«Шахтер», набрав 2 очка после первых двух туров, поднялся на 3-ю позицию группы F. «Лион» с 4-мя баллами занял первое место.

Стартовые составы на матч:

«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Дюбуа, Менди, Ауар, Траоре, Фекир, Н’Домбеле, Тусар, Дембеле.

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Ракицкий, Тайсон, Степаненко, Тайсон, Марлос, Патрик, Майкон, Мораеш.

Арбитр матча: Андрис Трейманис.

Желтые карточки: Фекир — 46.

Забитые мячи: Мораеш 44 — 0:1, Мораеш 55 — 0:2, Дембеле 71 — 1:2, Дюбуа 72 — 2:2.