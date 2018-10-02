«Бавария» не смогла одолеть «Аякс» в родных стенах

Берлин, , 23:58 — REGNUM 2 октября на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние между «Бавария» и «Аякс» завершилось паритетом сторон — 1:1.

В дебюте матча счет открыл центральный защитник сборной Германии Матс Хуммельс, замкнув навес Арьена Роббена — 1:0. Через 18 минут Нуссаир Мазрауи сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Бавария"/"Аякс»)

Удары 15/12

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения 54%/46%

Угловые 9/2

Нарушения правил 7/13

Набрав 4 очка «Аякс» поднялся на 1-ю строчку группы Е. «Бавария» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Алькантара, Мартинес, Мюллер, Рибери, Левандовски, Роббен.

«Аякс»: Онана, Вебер, Мазрауи, Тальяфико, де Лигт, ван де Бек, Блинд, Шене, Тадич, Зиеш, Нереш.

Главный арбитр матча: Павел Краловец.

Желтые карточки: ван де Бек — 21, Мартинес — 40, Блинд — 51, Родригес — 79, Гнабри — 88.

Забитые мячи: Хуммельс 4 — 1:0, Мазрауи 22 — 1:1.