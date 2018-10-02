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Книга-автобиография Хабиба Нурмагомедова выйдет в ближайшие дни

Спорт

Книга будет называться «Khabib Time» и выйдет на шести языках

Махачкала, 2 октября 2018, 07:51 — REGNUM  Книга-автобиография российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова выйдет в ближайшие дни. Об этом рассказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, 2 октября сообщает «Матч ТВ».

«Книга-биография Хабиба состоит из 285 страниц. Она будет выпущена на днях», — сказал Нурмагомедов.

Книга будет называться «Khabib Time» и выйдет на шести языках.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе состоится поединок Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом Конором Макгрегором. На кону будет стоять титул UFC в легком весе, которым владеет Нурмагомедов.

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Смешанные единоборства
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