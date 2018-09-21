Макгрегор не постеснялся в выражениях в адрес Нурмагомедова

Нью-Йорк, США, , 11:41 — REGNUM В Нью-Йорке состоялась первая пресс-конференция, посвящённая поединку UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Ирландский боец на протяжении всего мероприятия отпускал оскорбления в адрес соперника, некоторые из которых были очень личными.

Конор обозвал Хабиба «мелкой крысой» и заявил, что тот вёл себя трусливо, когда Макгрегор бросил стул в автобус с борцами весной 2018 года, желая подраться с Хабибом. Ирландский боец постоянно перебивал соперника и предложил ему выпить виски, произведённый его компанией. Нурмагомедов отказался, заявив, что никогда не пьёт. Конор в ответ назвал его «бабой».

Также Макрегор намекнул на связь Хабиба с неким осуждённым за хищение крупной суммы денег человеком. Судя по всему, он имел в виду миллиардера Зиявудина Магомедова, который сейчас находится в СИЗО под подозрением о создании преступной банды и мошенничество. Кроме того, Конор заявил, что жители России не желают победы Нурмагомедову и обозвал отца Хабиба трусом за то, что тот якобы преклоняется перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Во время нападок соперника российский боец оставался спокойным и дал свой ответ Макгрегору спустя пару часов после пресс-конференции в своём Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bn-cxX7HgIR/

Президент UFC Дана Уайт в разговоре с изданием MMAJunkie отметил, что эта пресс-конференция — самая мрачная, в которой он когда-либо участвовал. Уайт считает, что Конор Макгрегор — истинный мастер психологической борьбы. Пользователи сети придерживаются похожего мнения. Многие из них уверены, что Макгрегор по-настоящему ненавидит своего противника. При этом некоторые заподозрили ирландского бойца в употреблении наркотиков.

«Не смогла смотреть это больше трёх минут. Конор что, был под какими-то серьёзными наркотиками? Он выглядел безумным. И как будто не контролировал себя», — пишет Сара К.

Напомним, один из самых ожидаемых боёв в истории UFC пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе. Бывший чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор сойдётся в поединке с Хабибом Нурмагомедовым, который завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в апреле этого года.

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