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Женская сборная США стала чемпионом мира по баскетболу

Спорт

В финале американки обыграли команду Австралии со счётом 73:56

Мадрид, 1 октября 2018, 07:12 — REGNUM  Женская сборная США стала чемпионом мира по баскетболу. В финале первенства американки обыграли команду Австралии со счётом 73:56.

Борьбы в финальном матче не получилось. Американки легко выиграли первые три четверти с разницей в 23 очка. Заключительный отрезок матча стал простой формальностью.

Отметим, что в полуфинале американки обыграли бельгийскую сборную, а австралийские баскетболистки были сильнее прошли хозяев турнира — сборной Испании.

В матче за третье место сборная Испании переиграла Бельгию со счётом 67:60. Сборная России не принимала участия в чемпионате мира.

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Баскетбол
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