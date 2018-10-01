Названа символическая сборная чемпионата мира по волейболу

Турин, Италия, , 06:47 — REGNUM Стали известны игроки, которые попали в символическую сборную по итогам чемпионата мира по волейболу. Организаторы турнира назвали лучших волейболистов первенства.

В число лучших игроков включены три игрока сборной Польши, которая стала чемпионом мира. Самым ценным игроком турнира признан польский волейболист Бартош Курек.

Лучшими доигровщиками турнира признаны Михал Кубяк (Польша) и Дуглас (Бразилия). Лучшими блокирующими — Петр Новаковский (Польша) и Лукас (Бразилия) — лучшие блокирующие.

Кроме того, звание лучшего либеро получил Павел Заторский (Польша). Лучшим диагональным стал Мэтью Андерсон (США). А Мика Кристенсон (США) признан лучшим связующим.

Как сообщало ИА REGNUM, мужская сборная Польши обыграла Бразилию в финале чемпионата мира со счётом 3:0 (28:26, 25:20, 25:23).

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