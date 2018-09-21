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«Ним» удержал ничью в матче с «Монако» — 1:1

Спорт

Набрав 8 очков «Ним» временно поднялся на 7-ю позицию в таблице дивизиона. «Монако» с 6-ю баллами идет 5-ю строчками ниже

Париж, 21 сентября 2018, 23:37 — REGNUM  21 сентября на стадионе «Луи II» между коллективами «Монако» и «Ним» в рамках 6-го тура французской Лиги 1 2018/19 был разыгран матч, завершившийся паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на 19-й минуте матча забил французский центральный защитник Антони Бриансон — 0:1. Через 8 минут форвард национальной сборной Колумбии Радамель Фалькао вновь сделал счет равным — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Юссеф Аит-Беннассер.

Статистика матча («Монако"/"Ним»)

Удары 12/6

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения 59%/41%

Поданные угловые ¾

Нарушения правил 13/14

Набрав 8 очков «Ним» временно поднялся на 7-ю позицию в таблице дивизиона. «Монако» с 6-ю баллами идет 5-ю строчками ниже.

Стартовые составы на матч:

«Монако»: Бенальо, Барека, Н’Дорам, Раджи, Глик, Тилеманс, Траоре, Аит-Беннассер, Мбоуле, Диоп, Фалькао.

«Ним»: Бернардони, Паки, Бриансон, Либои, Алакуш, Бобихон, Валлс, Рипар, Тиуб, Бомот, Гийом.

Бригада арбитров: Амаури Делеру | Филипп Жанне | Маусетт.

Желтые карточки: Гийом — 4, Диалло — 75, Н’Дорам — 90+4.

Забитые мячи: Бриансон 19 — 0:1, Фалькао 27 — 1:1.

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