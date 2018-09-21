Лучшие «дуэлянты» России служат в ФСБ

Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершился 11-й открытый чемпионат ФСБ России по практической стрельбе из боевого оружия среди подразделений специального назначения. В нем участвовали 17 команд (более чем 70 бойцов) подразделений спецназа ФСБ России, Росгвардии, ФСИН России и ФТС России.

Как сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в дуэльной стрельбе первое место заняла первая команда Управления «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. «Серебро» взяла 2-я Служба ЦСН ФСБ России, а «бронзу» — команда «Запад» отдела сопровождения оперативных мероприятий УФСБ России по Калининградской области.

По правилам соревнований, участники «дуэли» приступают к стрельбе одновременно, стараясь поразить различные мишени быстрее соперника. Как и в реальном бою, всё решают считанные секунды.

В командном зачете чемпионата первую строчку заняла вторая команда Управления «А» ЦСН ФСБ России, второе место — команда управления «К» ЦСН ФСБ России, третье — первая команда Управления «А» ЦСН ФСБ России.

Как подчеркивают организаторы, все стрелковые упражнения выполнялись в условиях, максимально приближенным к реальным. Использовалось боевое оружие, которое применяется спецназом в ходе оперативных мероприятий. Десять упражнений проводились в дневное время суток, столько же — в ночное.

Организатор открытого чемпионата — Региональная служба специального назначения «ГРАД» УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, образованная 12 августа 1993 года.

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