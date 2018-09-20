«Апполон» потерпел поражение в первом туре ЛЕ от «Лацио»

Рим, , 21:55 — REGNUM 20 сентября на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Лацио» и «Апполон». Противостояние завершилось минимальной победой римлян.

В дебюте первой половины матча атакующий полузащитник национальной сборной Испании Луис Алберто открыл счет после передачи Фелипе Кайседо — 1:0. На 84-й минуте Чиро Иммобиле удвоил преимущество хозяев, уверенно реализовав пенальти — 2:0. Через 4 минуты Эмилио Зелайя забил «гол престижа» — 2:1.

Статистика матча («Лацио»/»Апполон»)

Удары 12/10

Удары в створ 5/4

Процент владения 46%/54%

Нарушения правил 14/10

Поданные угловые 2/5

Набрав 3 очка, «Лацио» занял вторую строчку после 1-го тура группы H. «Апполон» без очков идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Лацио»: Прото, Баштуш, Касерес, Ачерби, Баста, Дурмиши, Милинкович-Савич, Бадель, Мурджиа, Альберто, Кайседо.

«Апполон»: Вале, Педру, Роберж, Юсте, Василиу, Сакетти, Перейра, Кириаку, Популис, Шембри, Маглица.

Главный арбитр матча: Агаев Алиев.

Предупреждения: Юсте — 21, Бадель — 58, Милинкович-Савич — 72, Лейва — 81.

Голы: Альберто 14 — 1:0, Иммобиле 84 (пен) — 2:0, Зелайя 88 — 2:1.