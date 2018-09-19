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Скончалась 15-кратная чемпионка СССР по гимнастике Лилия Назмутдинова

Спорт

Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 82 лет после продолжительной болезни

Екатеринбург, 19 сентября 2018, 16:32 — REGNUM  В Екатеринбурге на 83-м году жизни скончалась 15-кратная чемпионка СССР и 12-кратная чемпионка России по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова. Об этом сообщила 19 сентября пресс-служба министерства физкультуры и спорта Свердловской области.

«Министерство физической культуры и спорта выражает глубокие соболезнования семье Лилии Биляловны. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Прощание с Лилией Назмутдиновой состоится 22 сентября во Дворце игровых видов спорта на Олимпийской набережной в Екатеринбурге.

Лилия Назмутдинова родилась 13 июня 1936 года в Свердловске. Свою первую золотую медаль завоевала в 1952 году на чемпионате СССР в Таллине. В 1955 году стала первым мастером спорта СССР в истории художественной гимнастики. Назмутдинова также первой демонстрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом конгрессе в Штутгарте, всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году, стала победительницей первых международных соревнований в 1960 году в Софии. После завершения карьеры из-за травмы занималась тренерской деятельностью.

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