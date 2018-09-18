Индонезия подготовила спортсменов для Параолимпиады Азиатских игр — 2018

Джакарта, , 12:50 — REGNUM Индонезия подготовила 18 спортсменов для соревнования в игре в шары на Параолимпиаде Азиатских игр 2018 года, сообщает Antaranews.

«По сравнению с другими соперниками наша команда самая молодая», — заявил тренер национальной сборной Индонезии.

Индонезию в этом виде спорта представят девять женщин и девять мужчин. В индонезийской сборной пять спортсменов в классе инвалидных колясок, шесть спортсменов с низким зрением, двое спортсменов в классе слепых и пятеро в общем классе спортсмены-инвалиды. Классы делятся по типу и уровню инвалидности спортсменов.

Игра в шары — это традиционная английская спортивная игра, главная цель в которой — подкатить асимметричные шары как можно ближе к небольшому белому шару.

В 2018 году в состязании по играм в шары будут участвовать шесть стран, а именно Корея, Япония, Сингапур, Малайзия, Гонконг и Индонезия.

Напомним, Параолимпиада Азиатских игр пройдет в столице Индонезии с 8 по 16 октября 2018 года.