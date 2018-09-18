Тренер сборной Албании намерен судиться с бывшим президентом страны

Тирана, , 11:53 — REGNUM Бывшему президенту Албании Буяру Нишани придётся отвечать в суде за свои слова, сказанные в адрес тренера сборной страны Кристиана Пануччи. Последний обвиняет Нишани в нанесении ущерба своей репутации, сообщает Associated Press.

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Напомним, после матча поражения в товарищеском матче сборной с Косово в мае Буяр Нишани написал на своей странице в Facebook: «Косово — Албания (3:0). Браво Косово! Пануччи, шарлатан, который разрушает то, что было построено».

https://www.facebook.com/288438424538934/photos/a.679069102142529/1671861509529945/

Пануччи, который с 2012 года входил в состав тренерского штаба сборной России, а ныне возглавляет сборную Албании, посчитал, что эти слова портят его деловую репутацию, и теперь требует выплатить ему €100 тыс. Суд вынесет решение по этому делу в течение 30 дней.

Напомним, 45-летний итальянец Кристиан Пануччи тренирует сборную Албании с июля 2017 года.