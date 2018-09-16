Фрэнк Лэмпард впервые удален с поля в качестве тренера

Лондон, , 16:05 — REGNUM Бывший футболист сборной Великобритании и команды «Челси», а в настоящее время тренер футбольной команды «Дерби» Фрэнк Лэмпард был удален с поля во время игры его подопечных с «Ротерхэмом» за пререкания с арбитром, 16 сентября сообщает ВВС Sport.

Удаление Лэмпарда произошло после того, как наставник «Дерби выразил свое недовольство решением судьи об удалении защитника «Дерби» Тома Лоуренса и назначения в ворота команды пенальти. Именно этот мяч и стал для «Ротерхэма» в итоге победным.

Отметим, по итогам игры команда Лэмпарда сумела нанести только четыре удара в створ ворот противника и в результате проигрыша опустилась на седьмое место в турнирной таблицы английской премьер-лиги.