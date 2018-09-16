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Фрэнк Лэмпард впервые удален с поля в качестве тренера

Спорт

Удаление Лэмпарда произошло после того, как наставник «Дерби выразил свое недовольство решением судьи об удалении защитника «Дерби» Тома Лоуренса

Фрэнк Лэмпард впервые удален с поля в качестве тренера
Ultraslansi
Фрэнк Лэмпард

Лондон, 16 сентября 2018, 16:05 — REGNUM  Бывший футболист сборной Великобритании и команды «Челси», а в настоящее время тренер футбольной команды «Дерби» Фрэнк Лэмпард был удален с поля во время игры его подопечных с «Ротерхэмом» за пререкания с арбитром, 16 сентября сообщает ВВС Sport.

Удаление Лэмпарда произошло после того, как наставник «Дерби выразил свое недовольство решением судьи об удалении защитника «Дерби» Тома Лоуренса и назначения в ворота команды пенальти. Именно этот мяч и стал для «Ротерхэма» в итоге победным.

Отметим, по итогам игры команда Лэмпарда сумела нанести только четыре удара в створ ворот противника и в результате проигрыша опустилась на седьмое место в турнирной таблицы английской премьер-лиги.

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Футбол
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