«РБ Лейпциг» выиграл перестрелку у «Ганновера-96»

Берлин, , 18:25 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги 2018/19 между коллективами «РБ Лейпциг» и «Ганновер-96». Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 3:2.

Первый мяч на 9-й минуте матча забил универсальный нападаюищй национальной сборной Дании Юссуф Поульсен — 1:0. Через 4 минуты Никлас Фюллькруг вновь сделал счет равным — 1:1. Под занавес тайма Тимо Вернер вывел «быков» вперед — 2:1. Голевой передачей отличился Эмиль Форсберг. На 63-й минуте Вернер оформил дубль — 3:1. Через 2 минуты Миико Альборнос вернул гостей в игру, замкнув передачу Уолеса Соузы — 3:2.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Ганновер-96»)

Удары 13/10

Удары в створ ворот 6/5

Процент владения 38%/62%

Поданные угловые 4/10

Нарушения правил 9/13

Набрав 4 очка «РБ Лейцпиг» поднялся на 10-ю строчку. «Ганновер-96» с 2-мя баллами опустился на 13-е место.

Стартовые составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Сараччи, Орбан, Конате, Мукиэле, Форсберг, Ильзанкер, Демме, Кампль, Поульсен, Вернер.

«Ганновер-96»: Эссер, Зорг, Виммер, Антон, Альборнос, Соуза, Асано, Бебу, Швеглер, Майна, Фюллькруг.

Бригада арбитров: Роберт Кампка | Бенедикт Кемпкес | Кристиан Бандурски.

Желтые карточки: Фюллькруг — 25, Демме — 45+1, Мукиэле — 55, Вуд — 68, Кампль — 74, Зорг — 74, Забитцер — 90+4.

Голы: Поульсен 9 — 1:0, Фюллькруг 13 — 1:1, Вернер 40 — 2:1, Вернер 63 — 3:1, Альборнос 65 — 3:2.