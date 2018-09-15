«Парма» одержала первую победу в сезоне над «Интером»

Рим, , 17:58 — REGNUM 5 сентября на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 между коллективами «Интер» и «Парма». Противостояние завершилось сенсационной победой гостей со счетом 1:0.

На 79-й минуте 20-летний левый атакующий защитник Федерико Димарко вывел гостей вперед, принеся тем самым победу своей команде — 0:1.

Статистика матча («Интер"/"Парма»)

Удары 30/9

Удары в створ ворот 9/5

Процент владения 67%/33%

Поданные угловые 10/1

Нарушения правил 10/8

Набрав 4 очка «Парма» поднялась на 7-ю позицию. «Интер» с тем же количеством очков опустился на 12-е место.

Стартовые составы на матч:

«Интер»: Ханданович, де Врей, Далберт, Д'Амброзио, Шкриниар, Гальярдини, Наингголан, Перишич, Брозович, Кандрева, Кейта.

«Парма»: Сепе, Якопини, Гобби, Алвеш, Гальоло, Штулац, Барилла, Ригони, Ди Гаудио, Жервиньо, Инглезе.

Бригада арбитров: Джанлука Манганьелло | Джорджио Перетти | Пакуале Де Мео.

Желтые карточки: Штулац — 24, Брозович — 31, Д'Амброзио — 67, Димарко — 80.

Голы: Димарко 79 — 0:1.