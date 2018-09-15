«Атлетико» избежал позорного поражения от «Эйбара» на «Ванда Метрополитано»

Мадрид, , 15:55 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч в рамках 4-го тура испанской Примеры 2018/19 между коллективами «Атлетико» (Мадрид) и «Эйбар» (Гипускоа). Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на 87-й минуте матча забил испанский нападающий Серхи Энрик — 0:1. Через 8 минут вышедший на замену Борха Гаркес Морено спас мадридскую команду от поражения, замкнув прострел Анхеля Корреа — 1:1.

Статистика матча («Атлетико"/"Эйбар»)

Удары 14/12

Удары в створ ворот 9/3

Процент владения 58%/42%

Поданные угловые 13/3

Нарушения правил 5/19

Набрав 5 очков «матрасники» укрепились на 4-й строчке. «Эйбар» с 4-мя очками остался на 11-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Хименес, Хуанфран, Коке, Сауль, Эрнандес, Лемар, Коста, Гризманн.

«Эйбар»: Дмитрович, Хименес, Вальдес, Арбилья, Оливейра, Диоп, Диас, Де Бласис, Милья, Хордан, Диас.

Бригада арбитров: Хуан Мартинес Мунуэра | Диего Барберо Севиль | Сеар Мануэл Новал Фонт | Мигель Гарсия.

Желтые карточки: Диас — 16, Коке — 39, Годин — 51, Диоп — 54.

Голы: Энрик 87 — 0:1, Морено 90+5 — 1:1.