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Винер-Усманова пригрозила снять Солдатову с соревнований в многоборье

Спорт

«Если завтра будет делать так же, то сниму ее с соревнований, несмотря на медаль»

София, 14 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  Если гимнастка Александра Солдатова будет выступать так же, как в финале в упражнениях с лентой, то её могут снять соревнований в индивидуальном многоборье. Об этом заявила журналистам глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

«Она не сделала половину элементов в финале. И если завтра будет делать так же, то сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль», — сказала Винер-Усманова.

По её словам, Солдатова блестяще выступила с лентой утром, что дало ей возможность попасть в многоборье. Вечером она выступила более скованно, но даже это позволило ей выиграть золото.

Отметим, что в финале упражнений с лентой Солдатова завоевала золото, набрав 18,600 балла. Это на 1,300 балла меньше, чем результат, показанный в квалификации. Финал в индивидуальном многоборье пройдёт 14 сентября.

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Спортивная и художественная гимнастика
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