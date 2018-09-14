Винер-Усманова пригрозила снять Солдатову с соревнований в многоборье

София, , 08:01 — REGNUM Если гимнастка Александра Солдатова будет выступать так же, как в финале в упражнениях с лентой, то её могут снять соревнований в индивидуальном многоборье. Об этом заявила журналистам глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

«Она не сделала половину элементов в финале. И если завтра будет делать так же, то сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль», — сказала Винер-Усманова.

По её словам, Солдатова блестяще выступила с лентой утром, что дало ей возможность попасть в многоборье. Вечером она выступила более скованно, но даже это позволило ей выиграть золото.

Отметим, что в финале упражнений с лентой Солдатова завоевала золото, набрав 18,600 балла. Это на 1,300 балла меньше, чем результат, показанный в квалификации. Финал в индивидуальном многоборье пройдёт 14 сентября.