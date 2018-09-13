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Усэйн Болт победил в забеге в условиях невесомости

Спорт

Болт посоревновался с двумя космонавтами и одержал победу

Кингстон, 13 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт провёл тренировку в условиях невесомости на специальном самолёте. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Болт принял участие в забеге, проходившем в космических условиях. Ямайский легкоатлет посоревновался с двумя космонавтами и одержал победу.

https://www.instagram.com/p/BnorS5KF1xt/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Усэйн Болт будет выступать за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».

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Легкая атлетика
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