Усэйн Болт победил в забеге в условиях невесомости

Кингстон, , 15:18 — REGNUM Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт провёл тренировку в условиях невесомости на специальном самолёте. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Болт принял участие в забеге, проходившем в космических условиях. Ямайский легкоатлет посоревновался с двумя космонавтами и одержал победу.

https://www.instagram.com/p/BnorS5KF1xt/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Усэйн Болт будет выступать за австралийский футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс».