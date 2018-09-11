В Крыму встретили победителя чемпиона мира по боксу среди студентов

Симферополь, , 14:37 — REGNUM Крымский федеральный университет (КФУ) им. В. И. Вернадского поздравил победителя чемпиона мира по боксу среди студентов Павла Дорошилова, завоевавшего золото в весовой категории свыше 91 кг. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, что Дорошилов — студент факультета физической культуры и спорта КФУ. Он победил в соревновании, в котором конкуренцию ему хотели составить участники из 22 стран.

«Дорошилов получил право выступить в Элисте благодаря победе на чемпионате Российского студенческого спортивного союза», — говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат мира по боксу среди студентов проходил в Калмыкии с 1 по 7 сентября. Всего в мероприятии приняли участие 200 боксеров. Сборную России представляли три женщины и 10 мужчин. Старт чемпионата прошел спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте.

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