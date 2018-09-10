Футболисты сборной Санкт-Петербурга одержали победу на мемориале Гранаткина Спорт В финале они победили юношескую команду Турции со счётом 3:0 Санкт-Петербург, , 07:41 — REGNUM Футболисты сборной Санкт-Петербурга одержали победу на мемориале Гранаткина. В финале они победили юношескую команду Турции. Турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина прошёл в Санкт-Петербурге. Финальный матч, состоявшийся 9 сентября, завершился со счётом 3:0. В составе петербургской команды голы забили Андрей Боковой (55-я минута), Никита Колдунов (58) и Даниил Шамкин (68). Отметим также, что юношеская сборная России заняла третье место, победив команду Литвы — 2:0.

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