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Футболисты сборной Санкт-Петербурга одержали победу на мемориале Гранаткина

Спорт

В финале они победили юношескую команду Турции со счётом 3:0

Санкт-Петербург, 10 сентября 2018, 07:41 — REGNUM  Футболисты сборной Санкт-Петербурга одержали победу на мемориале Гранаткина. В финале они победили юношескую команду Турции.

Турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина прошёл в Санкт-Петербурге. Финальный матч, состоявшийся 9 сентября, завершился со счётом 3:0.

В составе петербургской команды голы забили Андрей Боковой (55-я минута), Никита Колдунов (58) и Даниил Шамкин (68).

Отметим также, что юношеская сборная России заняла третье место, победив команду Литвы — 2:0.

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