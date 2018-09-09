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Бывший чемпион мира Амир Хан одержал вторую победу после 2-летнего перерыва

Спорт

Оба соперника побывали в ногдауне по ходу поединка

Бирмингем, Великобритания, 9 сентября 2018, 11:03 — REGNUM  Свою вторую победу после двухлетнего перерыва одержал бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) британец пакистанского происхождения Амир Хан в весовой категории до 63,5 килограмм. Об этом 9 сентября сообщает Матч ТВ.

Соперником Амира Хана стал колумбийский боксер Самуэль Варгас. Бой проходил в Бирмингеме, по итогам 12-раундового поединка судьи единогласно отдали победу британскому боксеру — 119:108, 119:109 и 118:110.

Кроме того оба соперника побывали в ногдауне по ходу поединка.

Отметим, Амир Хани вернулся на профессиональный ринг в конце апреля текущего года, победив канадского боксера Фила Ло, после поражения в 2016-ом году от мексиканца Сауля Альвареса нокаутом.

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