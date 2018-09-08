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IBU утвердил правила масс-старта с 60-ю спортсменами

Спорт

Стрельба на масс-старте с 60-ю участниками будет проходить в два этапа

Пореч, Хорватия, 8 сентября 2018, 15:37 — REGNUM  Международный союз биатлонистов утвердил правила новой дисциплины — масс-старта с 60-ю участниками на конгрессе IBU, проходящем в хорватском городе Порече. Об этом 8 сентября сообщает Матч ТВ.

Ввиду того, что стрельбище рассчитано на 30 спортсменов, стрельба на масс-старте с 60-ю участниками будет проходить в два этапа. Первые тридцать спортсменов отстреляются на отсечке 2,5 км, а оставшиеся тридцать займут огневые позиции на отсечке 5 км. В остальном новый вид соревнований по биатлону будет похож на обычный пасьют.

Первый старт новой биатлонной дисциплины состоится в марте 2019 года в Италии, в финале кубка IBU.

Отметим, что IBU также оставил в программе соревнований и классический масс-старт на 30 участников.

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Биатлон
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