ФИФА не стала наказывать «Интер» за переговоры с Модричем

Милан, Италия, , 13:52 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не наказывать миланский «Интер» за ведение переговоров с полузащитником «Реала» Лукой Модричем о переходе. Об этом сообщает A Bola.

Отмечается, что ФИФА не усмотрела в действиях «Интера» нарушения регламента.

Ранее «Реал» подал жалобу на итальянский клуб за то, что тот вёл переговоры с Модричем без согласия руководства «королевского клуба». Это запрещено регламентом ФИФА.

Напомним, после чемпионата мира по футболу — 2018 «Интер» активно интересовался Модричем, который был признан лучшим игроком мундиаля.

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