Экс-полузащитник «Ювентуса» Маркизио стал игроком «Зенита»

Санкт-Петербург, , 06:15 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Об этом 3 сентября сообщается на сайте клуба.

Итальянский игрок заключил контракт с «Зенитом» на два года. В санкт-петербургский клуб он перешёл в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что, помимо «Зенита», на игрока также претендуют «Спортинг», «Монако» и ПСЖ.

Напомним, Маркизио является воспитанником «Ювентуса». Он провёл 25 в системе клуба. В составе «старой синьоры» он стал семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии.

В составе сборной Италии Маркизио сыграл 55 матчей и забил пять голов, став вице-чемпионом Европы в 2012 году.

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