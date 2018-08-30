Определён подрядчик, который построит центр волейбола в Новосибирске

Новосибирск, , 13:51 — REGNUM В Новосибирске определён подрядчик второго этапа строительство Регионального центра волейбола, который должен появиться на пересечении улиц Ипподромской и Фрунзе.

Как пишет «Деловой квартал», контракт получит ПКФ «Агросервис».

Отметим, что «Агросервис» ранее занимался подготовкой площадки под объект. Цена первого тендера составляла около 500 млн руб, второго — почти столько же.

Теперь на подготовленной территории начнутся общестроительные работы. Волейбольный центр должен быть сдан до конца 2020 года.

Тем временем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, завтра, 31 августа, состоится встреча временно исполняющего обязанности губернатора региона Андрея Травникова, президента Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова и президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко.

«Андрей Травников, Станислав Поздняков и Станислав Шевченко подпишут соглашение о сотрудничестве между Общественной организацией «Всероссийская федерация волейбола», Общероссийским союзом общественных объединений «Олимпийский комитет России» и правительством Новосибирской области. Предметом соглашения станет взаимодействие сторон с целью создания Регионального центра волейбола в городе Новосибирске, отвечающего требованиям к объектам спорта, необходимым для проведения соревнований всероссийского и международного уровня», — отметили в администрации области.

Как считают региональные власти, создание центра волейбола позволит проводить подготовку членам олимпийской команды России по волейболу к Играм XXXII Олимпиады 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония), а также рассчитывают, что в нём будут проходить всероссийские и международные соревнования.

Первый камень на месте будущего спортобъекта был заложен в июне 2018 года. Согласно проектной документации, центр волейбола будет состоять из двух блоков: трехэтажное здание с большой спортивной ареной и двухэтажное с малой спортивной ареной. В текущем году из средств федерального бюджета на строительство будет выделено 110,7 миллиона рублей, из областного — 45,3 миллиона.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО ПКФ «Агросервис» является Сергей Григорьев. Основным видом экономической деятельности компании является «строительство жилых и нежилых зданий». Уставной капитал компании — 40 млн рублей.