Четверг, 30 Августа 2018 года
13:56:27 МСК

Российский боксёр Бивол вернётся на ринг в декабре 2018 года

Спорт

На данный момент рассматривается бой в декабре

Москва, 30 августа 2018, 12:57 — REGNUM  Российский боксёр Дмитрий Бивол вернётся на ринг в декабре 2018 года. Об этом заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов, сообщает BoxingScene.

«Дмитрий Бивол просто хочет объединительного боя, он хочет объединить титулы с кем угодно, кто сейчас доступен», — сказал Корнилов.

По его словам, на данный момент рассматривается бой в декабре. Менеджеры выясняют, кто будет доступен для боя в это время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке с малавийцем Айзеком Чилембу и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить