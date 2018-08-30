Российский боксёр Бивол вернётся на ринг в декабре 2018 года

Москва, , 12:57 — REGNUM Российский боксёр Дмитрий Бивол вернётся на ринг в декабре 2018 года. Об этом заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов, сообщает BoxingScene.

«Дмитрий Бивол просто хочет объединительного боя, он хочет объединить титулы с кем угодно, кто сейчас доступен», — сказал Корнилов.

По его словам, на данный момент рассматривается бой в декабре. Менеджеры выясняют, кто будет доступен для боя в это время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке с малавийцем Айзеком Чилембу и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).