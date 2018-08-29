Кубинский волейболист Камехо получил российский паспорт

Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Кубинский волейболист Ореоль Камехо, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», получил российское гражданство. Об этом сообщается на сайте клуба.

Российское гражданство было присвоено спортсмену в июне 2018 года указом президента России.

Камехо стал игроком «Зенита» летом 2017 года. Ранее он играл в Бразилии, Южной Корее, Катаре и Китае. Кроме того, Камехо играл в России за новосибирский «Локомотив» с 2013 по 2015 год.

32-летний волейболист является двукратным серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка России.