Среда, 29 Августа 2018 года
12:31:37 МСК

Кубинский волейболист Камехо получил российский паспорт

Спорт

Российское гражданство было присвоено спортсмену указом президента России

Санкт-Петербург, 29 августа 2018, 11:51 — REGNUM  Кубинский волейболист Ореоль Камехо, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», получил российское гражданство. Об этом сообщается на сайте клуба.

Российское гражданство было присвоено спортсмену в июне 2018 года указом президента России.

Камехо стал игроком «Зенита» летом 2017 года. Ранее он играл в Бразилии, Южной Корее, Катаре и Китае. Кроме того, Камехо играл в России за новосибирский «Локомотив» с 2013 по 2015 год.

32-летний волейболист является двукратным серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волейбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить