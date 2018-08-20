Учёные: Треть экзопланет являются «водными мирами»

Бостон, США, , 15:46 — REGNUM Учёные из США провели анализ свойств нескольких тысяч экзопланет и пришли к выводу, что треть из них представляет собой «водные миры». О результатах исследования они сообщили на конференции Goldschmidt.

Учёные создали модель, которая показала, что планеты, радиус которых превышает земной не более чем в 1,5 раза, остаются каменистыми. В то же время более крупные планеты должны быть «водными мирами».

Эти расчеты показали, что каждая третья экзопланета должна быть планетой-океаном, который наполовину состоит из воды. При этом они могут быть не похожи на Землю и не обязательно должны быть обитаемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили экзопланету, в которой облака состоят из титана и железа.

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