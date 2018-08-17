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Уругваец Лаксальт стал игроком «Милана»

Спорт

Лаксальт перешёл в «Милан» из «Дженоа» на постоянной основе

Милан, Италия, 17 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Полузащитник сборной Уругвая Диего Лаксальт стал игроком итальянского «Милана». Об этом сообщается на сайте клуба.

Лаксальт перешёл в «Милан» из «Дженоа» на постоянной основе. Подробности трансферной сделки не разглашаются.

Вместе с Лаксальтом команду пополнил нападающий испанского «Вильярреала» Самуэль Кастильехо.

Отметим, что Лаксальт играл за Дженоа с 2016 года и провёл в составе команды 117 матчей, забив восемь голов. Также он выступал за «Эмполи» и «Болонью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лаксальт должен был перейти в санкт-петербургский «Зенит» и даже договорился с руководством клуба. Однако «Зенит» отказался от покупки, и трансфер сорвался.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» отказался от хавбека итальянского ФК «Дженоа» Лаксальта — СМИ

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