Уругваец Лаксальт стал игроком «Милана»

Милан, Италия, , 15:09 — REGNUM Полузащитник сборной Уругвая Диего Лаксальт стал игроком итальянского «Милана». Об этом сообщается на сайте клуба.

Лаксальт перешёл в «Милан» из «Дженоа» на постоянной основе. Подробности трансферной сделки не разглашаются.

Вместе с Лаксальтом команду пополнил нападающий испанского «Вильярреала» Самуэль Кастильехо.

Отметим, что Лаксальт играл за Дженоа с 2016 года и провёл в составе команды 117 матчей, забив восемь голов. Также он выступал за «Эмполи» и «Болонью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лаксальт должен был перейти в санкт-петербургский «Зенит» и даже договорился с руководством клуба. Однако «Зенит» отказался от покупки, и трансфер сорвался.

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