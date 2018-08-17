Двукратный обладатель Кубка Стэнли продолжит карьеру в КХЛ

Москва, , 12:16 — REGNUM Канадский нападающий Крис Верстиг перейдёт в один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил Алеша Пилко агент игрока на своей странице в Twitter.

«Счастлив объявить, что переход Верстига завершён. Добро пожаловать в КХЛ», — написал Пилко.

При этом он не сообщил, в каком именно клубе будет играть Верстиг.

Отметим, в сезоне 2017/18 Верстиг выступал в составе «Калгари Флэймз». В 24 матчах регулярного чемпионата он набрал восемь очков — три гола и пять результативных передач

Всего в НХЛ он провёл 643 матча и набрал 358 (149+209) очков. В плей-офф на его счету 93 игры и 48 (18+30) очков.

В 2010 и 2015 годах Верстиг становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс».