«Брондбю» во второй раз подряд одолел «Спартак» из Суботицы

Копенгаген, , 22:54 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Брондбю» был разыгран матч между коллективами «Брондбю» и «Спартак Суботица». Противостояние завершилось со счетом 2:1.

Первый мяч на 68-й минуте забил немецкий центральный атакующий полузащитник Доминик Кайзер — 1:0. В конце второй половины матча Неманья Главчич забил «гол престижа» — 1:1. Через 13 минут Камиль Вильчек вновь вывел датчан вперед — 2:1. Великолепная свеча!

Статистика матча («Брондбю"/"Спаратк Суботица»)

Удары 4/12

Удары в створ ворот 3/5

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 21/8

Поданные угловые 4/8

Стартовые составы на матч:

«Брондбю»: Швабе, Гаммелби, Юнг, Араюури, Кабонго, Кайзер, Мухтар, Кристенсен, Радошевич, Ухре, Ерсег.

«Спартак Суботица»: Перич, Шимура, Текияски, Милосевич, Дундьерски, Главчич, Вукчевич, Дьюричин, Чекарич, Марчич, Дженич.

Главный арбитр матча: Хюсейин Гечек.

Желтые карточки: Текияски — 23, Радошевич — 32, Дженич — 45, Дундерски — 72, Гаммелби — 88, Кристенсен — 90.

Забитые мячи: Кайзер 68 — 1:0, Главчич 80 — 1:1, Вильчек 90+3 — 2:1.