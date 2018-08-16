Дубль Лукаса Соузы помог «АПОЭЛю» пройти «Хапоэль Б-Ш»

Никосия, , 22:14 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «ГСП» был разыгран матч между коллективами «АПОЭЛ» и «Хапоэль Б-Ш». Противостояние завершилось волевой победой кипрской команды.

Первый мяч на 19-й минуте матча забил опытный израильский форвард Эден Бен Басат — 0:1. На экваторе второй половины левый бразильский защитник Кажу сравнял счет — 1:1. Через 15 минут Лукас Соуза вывел хозяев вперед — 2:1. Голевую передачу отдал Томас де Винсенти. В конце матча Соуза оформил дубль и похоронил надежды гостей на выход в 4-й раунд квалификаций — 3:1.

Статистика матча («АПОЭЛ"/"Хапоэль Б-Ш»)

Удары 9/9

Удары в створ ворот 5/7

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 16/13

Поданные угловые 5/3

Стартовые составы на матч:

«АПОЭЛ»: Ватерман, Нсуэ, Кажу, Вурос, Карлао, Соуза, Аль-Таамари, Захид, Де Винсенти, Мораиш, Саллай.

«Хапоэль Б-Ш»: Гореш, Биттон, Охайун, Таха, Кабха, Шейман, Нвакаэме, Эйнбиндер, Эзра, Огу, Бен Басат.

Главный арбитр матча: Маттиас Гестраниус.

Желтые карточки: Бен Басат — 38, Шейман — 41, Биттон — 45, Эзра — 47, Де Винсенти — 59, Таха — 71, Саар — 81, Огу — 90+7.

Забитые мячи: Бен Басат 19 — 0:1, Сажу 64 — 1:1, Соуза 79 — 2:1, Соуза 90+4 — 3:1.