«Копенгаген» одержал вторую подряд победу над «ЦСКА»

Копенгаген, 16 августа 2018, 21:20 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Паркен» был разыгран матч между коллективами «Копенгаген» и «ЦСКА София». Противостояние завершилось победой датского клуба.
Даме Ндойе на 23-й минуте вывел «Копенгаген» вперед — 1:0. В начале второй половины Эвандро подарил болгарскому коллективу шанс на выход в 4-й раунд — 1:1. Но через 6 минут Ндойе оформил дубль и снял все вопросы об исходе двухматчевого противостояния — 2:1.
Статистика матча («Копенгаген"/"ЦСКА»)
Удары 6/5
Удары в створ ворот 3/1
Процент владения мячом 59%/41%
Нарушения правил 12/17
Поданные угловые 4/4
Стартовые составы на матч:
«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Вавро, Боилесен, Анкерсен, Томсен, Зека, Грегуш, Сков, Фишер, Ндойе.
«ЦСКА»: Черняускас, Бодуров, Лясков, Перейра, Секулич, Пинту, Гиаси, Малинов, Десподов, Родригеш, Мауридес.
Бригада арбитров: Халил Умут Мелер | Е. Кан | Ибрахим Чаглар Уяркан | Арда Кардешлер.
Желтые карточки: Перейра — 20, Грегуш — 26, Малинов — 71, Бодуров — 77.
Забитые мячи: Ндойе 23 — 1:0, Эвандро 58 — 1:1, Ндойе 64 — 2:1.