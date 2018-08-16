«Копенгаген» одержал вторую подряд победу над «ЦСКА»

Копенгаген, , 21:20 — REGNUM 16 августа в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 на стадионе «Паркен» был разыгран матч между коллективами «Копенгаген» и «ЦСКА София». Противостояние завершилось победой датского клуба.

Даме Ндойе на 23-й минуте вывел «Копенгаген» вперед — 1:0. В начале второй половины Эвандро подарил болгарскому коллективу шанс на выход в 4-й раунд — 1:1. Но через 6 минут Ндойе оформил дубль и снял все вопросы об исходе двухматчевого противостояния — 2:1.

Статистика матча («Копенгаген"/"ЦСКА»)

Удары 6/5

Удары в створ ворот 3/1

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 12/17

Поданные угловые 4/4

Стартовые составы на матч:

«Копенгаген»: Йоронен, Бьелланд, Вавро, Боилесен, Анкерсен, Томсен, Зека, Грегуш, Сков, Фишер, Ндойе.

«ЦСКА»: Черняускас, Бодуров, Лясков, Перейра, Секулич, Пинту, Гиаси, Малинов, Десподов, Родригеш, Мауридес.

Бригада арбитров: Халил Умут Мелер | Е. Кан | Ибрахим Чаглар Уяркан | Арда Кардешлер.

Желтые карточки: Перейра — 20, Грегуш — 26, Малинов — 71, Бодуров — 77.

Забитые мячи: Ндойе 23 — 1:0, Эвандро 58 — 1:1, Ндойе 64 — 2:1.