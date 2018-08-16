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УЕФА определил места проведения матчей Суперкубка в 2019 и 2020 годах

Спорт

В 2019 году матч пройдёт в Стамбуле, в 2020 — в Порту

Ньон, Швейцария, 16 августа 2018, 12:43 — REGNUM  Стало известно, где пройдут матчи за Суперкубок УЕФА в 2019 и 2020 годах. Об этом 16 августа сообщается на сайте УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА по итогам сезона 2018/19 пройдёт в Стамбуле на стадионе «Бешикташ». В 2020 году трофей будет разыгран в португальском городе Порту на стадионе «Драгау».

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Таллине «Атлетико» в третий раз стал обладателем трофея, обыграв «Реал» в дополнительное время со счётом 4:2.

Читайте ранее в этом сюжете: «Атлетико» (Мадрид) одержало волевую победу над «Реалом» в Суперкубке УЕФА

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Еврокубки УЕФА
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