УЕФА определил места проведения матчей Суперкубка в 2019 и 2020 годах

Ньон, Швейцария, , 12:43 — REGNUM Стало известно, где пройдут матчи за Суперкубок УЕФА в 2019 и 2020 годах. Об этом 16 августа сообщается на сайте УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА по итогам сезона 2018/19 пройдёт в Стамбуле на стадионе «Бешикташ». В 2020 году трофей будет разыгран в португальском городе Порту на стадионе «Драгау».

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Таллине «Атлетико» в третий раз стал обладателем трофея, обыграв «Реал» в дополнительное время со счётом 4:2.

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