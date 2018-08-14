«АЕК» прошел «Селтик», несмотря на разность в классе

Афины , 14 августа 2018, 22:55 — REGNUM 13 август на «Олимпийском стадионе» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «АЕК» и «Селтик». Противостояние завершилось победой греческого коллектива.
Первый мяч на 6-й минуте матча забил Родриго Гало — 1:0. Голевую передачу отдал Никлас Хульт. В дебюте второй половины встречи Марко Ливая удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через 28 минут Скотт Синклер подарил шотландскому клубу надежду на проход в следующую стадию — 2:1.
Статистика матча («АЕК"/"Селтик»)
Удары 8/18
Удары в створ ворот 2/5
Процент владения 43%/57%
Поданные угловые 0/7
Нарушения правил 12/4
По исходу двух матчей в четвертый раунд квалификаций Лиги Чемпионов 2018/19 прошел греческий «АЕК» (Афины). «Селтик» продолжит участие в еврокубках с 4-го раунда Лиги Европы.
Стартовые составы команд на матч:
«АЕК»: Баркас, Бакакис, Иконому, Ламбропулос, Хульт, Симоеш, Гало, Бакасетас, Клонаридис, Алеф, Ливая.
«Сетик»: Гордон, Хендри, Шимунович, Лустиг, Тирни, Браун, Нтчам, Макгрегор, Форрест, Гриффитс.
Бригада арбитров матча: Владислав Безбородов | Валерий Данченко | Максим Гаврилин | Сергей Иванов.
Желтые карточки: Ливая — 42, Гало — 53, Браун — 68.
Забитые мячи: Гало 6 — 1:0, Ливая 50 — 2:0, Синклер 78 — 2:1.