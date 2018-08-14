«АЕК» прошел «Селтик», несмотря на разность в классе

Афины , , 22:55 — REGNUM 13 август на «Олимпийском стадионе» был разыгран второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «АЕК» и «Селтик». Противостояние завершилось победой греческого коллектива.

Первый мяч на 6-й минуте матча забил Родриго Гало — 1:0. Голевую передачу отдал Никлас Хульт. В дебюте второй половины встречи Марко Ливая удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через 28 минут Скотт Синклер подарил шотландскому клубу надежду на проход в следующую стадию — 2:1.

Статистика матча («АЕК"/"Селтик»)

Удары 8/18

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения 43%/57%

Поданные угловые 0/7

Нарушения правил 12/4

По исходу двух матчей в четвертый раунд квалификаций Лиги Чемпионов 2018/19 прошел греческий «АЕК» (Афины). «Селтик» продолжит участие в еврокубках с 4-го раунда Лиги Европы.

Стартовые составы команд на матч:

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Иконому, Ламбропулос, Хульт, Симоеш, Гало, Бакасетас, Клонаридис, Алеф, Ливая.

«Сетик»: Гордон, Хендри, Шимунович, Лустиг, Тирни, Браун, Нтчам, Макгрегор, Форрест, Гриффитс.

Бригада арбитров матча: Владислав Безбородов | Валерий Данченко | Максим Гаврилин | Сергей Иванов.

Желтые карточки: Ливая — 42, Гало — 53, Браун — 68.

Забитые мячи: Гало 6 — 1:0, Ливая 50 — 2:0, Синклер 78 — 2:1.