Двукратный чемпион мира по футболу выписан из больницы

Ибица, Испания, , 15:56 — REGNUM Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо выписан из больницы, куда он попал на прошлой неделе. Об этом 14 августа сообщает Football Italia.

Бразилец доставлен в больницу 10 августа в Ибице, где он проводил отпуск в своём доме. У него была диагностирована пневмония. Позднее экс-футболист был переведён в частную клинику, где прошёл курс лечения.

Напомним, Роналдо стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах, а также становился обладателем Кубка конфедераций.

За свою карьеру Роналдо играл за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В 2011 году он завершил карьеру в возрасте 34 лет.

Отметим, что Роналдо был послом ФИФА на прошедшем чемпионате мира по футболу в России.

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