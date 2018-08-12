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«Трабзонспор» потерпел поражение в матче с «Истанбулом ББ»

Спорт

«Истанбул ББ» с 3-мя баллами поднялся на 4-ю строчку. «Трабзонспор» без очков опустился на 16-е место в турнирной таблице

Анкара, 12 августа 2018, 21:26 — REGNUM  12 августа на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» был разыгран матч в рамках 1-го тура турецкой Суперлиги 2018/19 между коллективами «Истанбул ББ» и «Трабзонспор». Противостояние завершилось победой хозяев.

В конце первой половины матча марокканский центральный защитник Мануэл да Кошта открыл счет, замкнув навес Эдина Вишчи — 1:0. На 90+2-й минуте Эммануэль Адебайор снял все вопросы об исходе матча — 2:0.

Статистика матча («Истанбул ББ"/"Трабзонспор»)

Удары 14/8

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения 52%/48%

Нарушения правил 15/12

Угловые 9/2

«Истанбул ББ» с 3-мя баллами поднялся на 4-ю строчку. «Трабзонспор» без очков опустился на 16-е место в турнирной таблице.

Стартовые составы команд на матч:

«Истанбул ББ»: Гюнок, Клиши, Епуряну, да Кошта, Кайсара, Вишча, Элиа, Айдоглу, Йойич, Инлер, Байич.

«Трабзонспор»: Кыврак, Туре, Акбас, Перейра, Ибаньес, Соса, Онази, Куцка, Омюр, Языджи, Родальего.

Бригада арбитров: Фират Аидинус | Серкан Ок | А. Ташиглу | С. Токат.

Желтые карточки: Языджи — 57, Инлер — 58, Кайсара — 75, Онази — 79.

Забитые мячи: да Кошта 43 — 1:0, Адебайор 90+2 — 2:0.

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