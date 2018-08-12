«Страсбург» воспользовался ошибками игроков «Бордо»

Бордо, Франция, , 19:58 — REGNUM 12 августа на стадионе «Матмут-атлантик» был разыгран матч в рамках 1-го тура Лиги 1 между коллективами «Бордо» и «Страсбург». Противостояние завершилось победой гостей.

На экваторе второй половины матча молодой игрок национальной сборной Франции-U21 Ибраима Сиссоко открыл счет — 0:1. Через 10 минут Нуну Да Кошта удвоил преимущество «Страсбурга» в счете — 0:2. Голевой передачей отличился Жоан Мартен.

Статистика матча («Бордо"/"Страсбург»)

Удары 5/13

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения 38%/62%

Нарушения правил 6/12

Угловые 3/10

Набрав 3 очка «Страсбург» стал 9-й командой, одержавшей победу в первом матче Лиги 1. «Бордо» без очков опустился в «зону вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Бордо»: Костиль, Гаич, Кунде, Левчук, Насименто, Тчуамени, Плашил, Лерагер, Камано, Лаборде, Юссуф.

«Страсбург»: Селс, Мартинес, Митрович, Лала, Качи, Мартен, Лиэнар, Сиссоко, Томассон, Зохи, Ажорк.

Бригада арбитров: Х. Бен Эл Хаджи | Г. Пакулотти | А. Бертомеу.

Желтые карточки: Бесс — 74.

Красные карточки: Насименто — 13.

Забитые мячи: Сиссоко 68 — 0:1, Да Кошта 78 — 0:2.