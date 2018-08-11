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«Фиорентина» согласовала аренду полузащитника Эдмилсона

Спорт

За аренду Эдмилсона «Фиорентина» может заплатить до 1 миллиона евро

«Фиорентина» согласовала аренду полузащитника Эдмилсона
Egghead06
Эдимилсон Фернандес

Флоренция, Италия, 11 августа 2018, 16:01 — REGNUM  Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» согласовал со стратфордским клубом «Вест Хэм Юнайтед» условия аренды 22-летнего швейцарского полузащитника Эдимилсона Фернандеса, сообщает 11 августа портал Firenze Viola.

По информации издания, футболист арендован итальянским клубом на один год с возможностью последующего выкупа за 9 миллионов евро. При этом подчеркивается, что за аренду Эдмилсона «Фиорентина» может заплатить до 1 миллиона евро.

Эдимилсон Фернандес перешел из швейцарского клуба «Сьон» в «Вест Хэм Юнайтед» в 2016 году за 6,4 миллионов евро. В сезоне 2017/18 он провел за стратфордский клуб 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Футбол
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