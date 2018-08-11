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Клаудио Маркизио может перейти в «Ниццу»

Спорт

В сезоне 2017/18 футболист отметился только одной результативной передачей

Клаудио Маркизио может перейти в «Ниццу»
Иллюстрация: Football.ua
Клаудио Маркизио

Турин, Италия, 11 августа 2018, 13:40 — REGNUM  32-летний полузащитник туринской команды «Ювентус» Клаудио Маркизио может перейти в состав французского клуба «Ницца» сообщает 11 августа издание Sportitalia.

Ранее Маркизио ясно дал понять, что он не намерен играть ни за какой другой итальянский клуб. Однако в стартовом составе команды его фамилия отсутствует.

Также СМИ ранее сообщали о возможности рассмотрения футболистом предложений из Китая и MLS (Высшей лиги футбола США и Канады — примечание редакции).

В сезоне 2017/18 Клаудио Маркизио сыграл 15 игр за «Ювентус», в которых отметился только одной результативной передачей.

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Футбол
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