Клаудио Маркизио может перейти в «Ниццу»

Турин, Италия, , 13:40 — REGNUM 32-летний полузащитник туринской команды «Ювентус» Клаудио Маркизио может перейти в состав французского клуба «Ницца» сообщает 11 августа издание Sportitalia.

Ранее Маркизио ясно дал понять, что он не намерен играть ни за какой другой итальянский клуб. Однако в стартовом составе команды его фамилия отсутствует.

Также СМИ ранее сообщали о возможности рассмотрения футболистом предложений из Китая и MLS (Высшей лиги футбола США и Канады — примечание редакции).

В сезоне 2017/18 Клаудио Маркизио сыграл 15 игр за «Ювентус», в которых отметился только одной результативной передачей.