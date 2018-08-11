Стивен Н'Зонзи хочет покинуть «Севилью»

Севилья, Испания, , 12:07 — REGNUM Информацию о желании полузащитника испанского клуба «Севилья» Стивена Н'Зонзи покинуть команду, подтвердил спортивный директор клуба Хоакин Каперрос сообщает 11 августа издание Football italia.

«Это правда, что Н'Зонзи хочет покинуть «Севилью», но его контракт с командой действует ещё два года. Если Стивен хочет уйти, мы должны получить серьёзное предложение от другой команды. В противном случае игрок останется в «Севилье» на два года, оставшиеся по контракту», — приводит издание слова спортивного директора «Севильи».

К Н'Зонзи проявляют активный интерес клубы «Барселона» и «Рома», и римский клуб считается фаворитом в этой борьбе.

В сезоне 2017/18 французский полузащитник провел за «Севилью» 27матчей в которых забил 1 мяч и отдал две голевые передачи. Также он стал чемпионом мира в составе сборной Франции на ЧМ-2018 в Москве.