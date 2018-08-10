«Гройтер» и «Ингольштадт» поделили очки

Берлин, , 21:27 — REGNUM 10 августа на стадионе «Ауди-Спортпарк» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Бундеслиги-2 2018/19 между коллективами «Ингольштадт 04» и «Гройтер». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

В начале второй половины матча австрийский центральный защитник Лукас Гугганиг открыл счет, замкнув навес Максимилиана Витека — 0:1. Через 15 минут Торстен Рехер сравнял ситуацию на табло — 1:1.

Статистика матча («Ингольштадт 04"/"Гройтер»)

Удары 21/10

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения 67%/33%

Нарушения 9/12

Угловые 12/6

«Гройтер», набрав 4 очка, поднялся на чистое первое место."Ингольштадт 04» с первым в сезоне очком идет на 12-й позиции в турнирной таблице лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Ингольштадт 04»: Кналлер, Ананоу, Галвао, Гимбер, Матип, Кершбаумер, Киттель, Шрок, Рехер, Пледль, Лескано.

«Гройтер»: Бурхерт, Виттек, Магир, Хальберт, Малока, Гугганиг, Эрнст, Атанга, Омладич, Грин, Кейта-Руел.

Бригада арбитров: Маркус Шмидт | Асмир Осаманагич | Тобиас Эндрис |Мануэл Бергманн.

Желтые карточки: Гугганиг — 64, Магир — 75, Малока — 90+1, Ананоу — 90+2.

Голы: Гугганиг — 56 — 0:1, Рехер 71 — 1:1.