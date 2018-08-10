«Гройтер» и «Ингольштадт» поделили очки

Берлин, 10 августа 2018, 21:27 — REGNUM 10 августа на стадионе «Ауди-Спортпарк» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Бундеслиги-2 2018/19 между коллективами «Ингольштадт 04» и «Гройтер». Противостояние завершилось со счетом 1:1.
В начале второй половины матча австрийский центральный защитник Лукас Гугганиг открыл счет, замкнув навес Максимилиана Витека — 0:1. Через 15 минут Торстен Рехер сравнял ситуацию на табло — 1:1.
Статистика матча («Ингольштадт 04"/"Гройтер»)
Удары 21/10
Удары в створ ворот 4/6
Процент владения 67%/33%
Нарушения 9/12
Угловые 12/6
«Гройтер», набрав 4 очка, поднялся на чистое первое место."Ингольштадт 04» с первым в сезоне очком идет на 12-й позиции в турнирной таблице лиги.
Стартовые составы команд на матч:
«Ингольштадт 04»: Кналлер, Ананоу, Галвао, Гимбер, Матип, Кершбаумер, Киттель, Шрок, Рехер, Пледль, Лескано.
«Гройтер»: Бурхерт, Виттек, Магир, Хальберт, Малока, Гугганиг, Эрнст, Атанга, Омладич, Грин, Кейта-Руел.
Бригада арбитров: Маркус Шмидт | Асмир Осаманагич | Тобиас Эндрис |Мануэл Бергманн.
Желтые карточки: Гугганиг — 64, Магир — 75, Малока — 90+1, Ананоу — 90+2.
Голы: Гугганиг — 56 — 0:1, Рехер 71 — 1:1.