«Падерборн 07» одержал уверенную победу над «Ян Регенсбургом»

Берлин, 10 августа 2018, 21:24 — REGNUM 10 августа на стадионе «Бентелер-Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Бундеслиги-2 2018/19 между коллективами «Падерборн 07» и «Ян Регенсбург». Противостояние завершилось уверенной победой коллектива из Падерборна.
Первый гол на 31-й минуте матча забил немецкий опорный полузащитник Клаус Гьясула — 1:0. На 61-й минуте Филипп Клемент снял все вопросы об исходе матча, удвоив преимущество «Падерборна» в счете — 2:0.
Статистика матча («Падерборн 07"/"Ян Регенсбург»)
Удары 14/12
Удары в створ ворот 5/3
Процент владения 49%/51%
Нарушения 16/15
Угловые 8/8
Набрав 3 очка, «Падерборн 07» поднялся на 5-ю позицию в турнирной таблице лиги. «Ян Регенсбург» с 3-мя баллами опустился на 9-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Падерборн 07»: Цингреле, Штодьек, Шонлау, Дрэгер, Коллинс, Гьясула, Шведе, Клемент, Антви-Аджей, Михель, Текпетей.
«Ян Регенсбург»: Пентке, Серенсен, Саллер, Коррея, Ференбах, Гайпль, Георге, Лаис, Адамян, Вренези, Гюттнер.
Бригада арбитров: Роберт Кампка | Бенедикт Кемпкес | Тобиас Фритш.
Желтые карточки: Михель — 9, Груттнер — 45, Корреа — 57, Нандзик — 67, Саллер — 76.
Голы: Гьясула 31 — 1:0, Клемент 61 — 2:0.