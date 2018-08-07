Глава судейского комитета УЕФА поможет внедрить систему VAR в России

Москва, , 15:14 — REGNUM Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поможет Российской премьер-лиге (РПЛ) внедрить систему видеоповторов (VAR) в чемпионате России. Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров, 7 августа сообщает «Р-спорт».

По словам Егорова, внедрение VAR требует решить ряд вопросов. В частности, нужно определиться с тем, где будет находиться центр VAR — в одном месте или на каждом стадионе.

Отметим, что Розетти курировал работу системы VAR на чемпионате мира по футболу, который прошёл в России.

Напомним, на сегодняшний день система VAR применяется в европейских чемпионатах, в частности, в Италии и Германии. На международном уровне она впервые использовалась в 2017 году во Кубка конфедераций. А в 2018 году систему использовали на матчах чемпионата мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России система видеоповторов (VAR) будет применена в девяти матчах сезона 2018/19.

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